«Забрали детей, родителей, учителей - всех!» 10 2.04.2020, 18:35

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В деревне под Гомелем у мальчика заподозрили коронавирус.

Детей (один третий класс и половина четвертого), а также учителей и воспитательницу старших классов в деревне Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской области забрали в местную районную больницу.

«За ними приехали медики в защитных костюмах. Они сказали - для проверки. Они забрали детей, родителей, учителей», - сказал «Радыё Свабода» один из местных жителей.

По его словам, ранее мальчик из деревни попал в больницу в Гомеле как «контактное лицо». Он занимался с тренером в ДЮСШОР-4, у которого нашли коронавирус.

«Теперь приехали за всеми, кто вступал в контакт с мальчиком, у которого подтвердился коронавирус. Родителям ничего не сказали, их доставили в Буда-Кошелево», - сказал местный житель.

Директор Коммунарской школы Михаил Борисевич отказался сообщить, сколько детей и куда забрали.