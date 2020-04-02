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Число зараженных коронавирусом превысило миллион

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  • 2.04.2020, 21:42
  • 1,781
Число зараженных коронавирусом превысило миллион

Сейчас больше всего случаев инфицирования в США.

Об этом по состоянию на вечер 2 апреля свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

В общем инфицировалось 1 млн 168 человек. Из этих случаев — 51 тыс. 354 летальные. В то же время 210 тыс. 191 пациентам удалось выздороветь, передает hromadske.ua.

За последние сутки зафиксировали почти 65 тыс. новых заражений, более 4 тыс. человек умерли.

Сейчас больше всего случаев инфицирования в США — более 235 тыс. Далее следуют Италия (115,242), Испания (110,238), Германия (84,264) и Китай (81,589). В то же время больше всего летальных случаев в Италии — 13,915, Испании (10,096) и США (5,620).

Фото: скриншот

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