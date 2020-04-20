В Литве проходит беспрецедентная забастовка водителей 20.04.2020, 18:55

Об этом сказал председатель Литовского альянса профсоюзов.

20 апреля в компании Girteka Logistics проходит забастовка. Об этом сказал председатель Литовского альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас. Между тем представители компании сказали, что не видят признаков официальной забастовки или простоя тягачей, пишет delfi.lt.

В понедельник появился пресс-релиз Girtekа, в котором сказано, что их тягачи не стоят.

- Мы не видим признаков официальной забастовки или остановки тягачей, которые сказались бы на нашей возможности предоставлять услуги клиентам во всей Европе", – сказано в сообщении.

Цузанаускас же сказал, что такой масштабной забастовки в литовских компаниях еще не бывало.

"Я являюсь членом группы водителей в Viber, в ней 8800 участников. Они бастуют. Поддерживают и другие литовские компании. Поддержка выражается в том, что они повязали свои зеленые защитные жилеты на зеркало с левой стороны.

Я получаю отчеты других водителей, которые едут по дорогам Германии, Италии, Франции, Испании, и нигде не видят машин Girtekа. Все они на стоянках. Забастовка проходит, как и обещано, с 9 до 18 ч", – сказал он Delfi.

В сообщении для водителей Girtekа сказано, что их зарплата состоит из 3 частей: зарплаты, надбавок и суточных.

Указано, что ни зарплаты, ни надбавки из-за ситуации с коронавирусом (COVID-19) не меняются. Но временно принято решение уменьшить суточные.

"Мы не снижаем зарплаты, которые у нас в течение некоторого времени были выше рыночных, мы корректируем суточные из-за кризиса. Это временное уменьшение суточных вызвало пересуды между некоторыми водителями, и некоторые СМИ сообщили, что наши водители объявили забастовку и бастуют. Такого не было", – сказано в сообщении.

Цузанаускас сказал, что водители свою зарплату на части не делят.

"Все это намного глубже. С 4 по 14 апреля появилось картельное соглашение между литовскими компаниями. Girteka утверждает, что уменьшит суточные, но суть в том, что водители понимают свою зарплату как плату за день.

Им платят по соглашению за день. Это соглашение на словах, так вот его все компании уменьшили. Так выглядит картельное соглашение", – сказал он.

В информации для водителей Girtekа сказано, что забастовка - крайний способ решения споров, ее можно использовать после всех других мер.

Girteka Logistics указывает, что у нее 7400 тягачей и 7800 полуприцепов, 18 000 работников.