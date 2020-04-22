Автогигант решил ограничить скорость во всех новых автомобилях 3 22.04.2020, 16:32

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Машина не сможет ехать быстрее 180 км/ч.

Компания Volvo планирует искусственно занизить максимальную скорость своих автомобилей, чтобы минимизировать риски ДТП.

Уже этим летом в продаже появятся первые машины, которые не смогут ехать быстрее 180 км/ч. На такой шаг шведский автопроизводитель решил пойти в рамках реализации проекта Vision 2020, главной целью которого является отсутствие летальных исходов в результате дорожно-транспортных происшествий. Первыми «ограниченными» моделями станут универсал V90 и седан S90, сообщает lenta.ua.

На данный момент самыми быстрыми автомобилями в семействе Volvo являются S90 и XC90, они могут разогнаться до 230 км/ч. Шведы решили позаимствовать практику «лимитатора» у Audi, BMW и Mercedes-Benz. На мощных автомобилях этих марок ограничитель срабатывает на 250 км/ч.