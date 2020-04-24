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Ученые назвали необходимый во время изоляции витамин

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  • 24.04.2020, 13:34
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Ученые назвали необходимый во время изоляции витамин

Этот витамин содержится в яичных желтках, красном мясе и жирной рыбе.

Ученые назвали необходимый во время самоизоляции витамин. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исполнительное агентство министерства здравоохранения Великобритании Public Health England, передает korrespondent.net.

Из-за того, что многие люди во время карантина или самоизоляции большую часть времени проводят в помещении, у них может появиться нехватка витамина D.

Эксперты советуют тем, кто не имеет возможности регулярно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, принимать по 10 микрограмм витамина D в день.

Кроме препаратов данный витамин содержится в яичных желтках, красном мясе и жирной рыбе.

Витамин D принимает участие в усвоении организмом кальция и фосфатов. При этом ученые отмечают, что прием витамина не влияет на вероятность заражения коронавирусом и его лечение.


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