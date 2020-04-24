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Названы лучшие футболисты мира за последние 25 лет

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  • 24.04.2020, 21:04
  • 2,059
Названы лучшие футболисты мира за последние 25 лет
Лионель Месси

Рейтинг составил авторитетный британский журнал.

Авторитетный британский журнал FourFourTwo (перевод - «Апостроф») представил список 25 лучших футболистов планеты за последние 25 лет.

В него вошли:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Зинедин Зидан (Франция)

4. Роналдо (Бразилия)

5. Роналдиньо (Бразилия)

6. Тьерри Анри (Франция)

7. Хави (Испания)

8. Андрес Иньеста (Испания)

9. Паоло Мальдини (Италия)

10. Роберто Баджо (Италия)

11. Ривалдо (Бразилия)

12. Фабио Каннаваро (Италия)

13. Райан Гиггз (Уэльс)

14. Кака (Бразилия)

15. Уэйн Руни (Англия)

16. Луиш Фигу (Португалия)

17. Габриэль Батистута (Аргентина)

18. Эрик Кантона (Франция)

19. Лука Модрич (Хорватия)

20. Серхио Бускетс (Испания)

21. Рауль Гонсалес (Испания)

22. Пол Скоулз (Англия)

23. Ромарио (Бразилия)

24. Серхио Рамос (Испания)

25. Джанлуиджи Буффон (Италия)


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