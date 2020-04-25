Алесь Круткин: Господа офицеры, остановите это безумие. 7 25.04.2020, 20:10

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Солдат гонят на парад смерти, а матерей ждут «похоронки».

Все, кто уже умер от коронавируса в Беларуси – а их, по данным независимых СМИ и блогеров, сотни – на совести руководства страны и лично Лукашенко. Об этом говорится в новом выпуске на Youtube-канале известного блогера Алеся Круткина, пишет пресс-служба "Европейской Беларуси".

- Короновирус добрался до войсковых частей, - говорит видеоблогер. Только за последнюю неделю нам стало известно о новых очагах заражения среди военнослужащих в Печах под Борисовом, Бобруйске, Слониме, Минске, Минском районе

У спецназовца из войсковой части 3310, которая размещается в деревне Околица под Минском, подтвердили диагноз Covid-19. Всех из бригады, кто хоть как-то контактировал с ним, переселили в одну казарму. Бригада на строгом карантине. Завтра их увезут на базу в Воловщину на месяц.

Бобруйск, 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк. Двух солдат госпитализировали в Бобруйскую центральную больницу с диагнозом "коронавирус". Срочников и контрактников разделили.

Минск, 120-я Отдельная механизированная бригада, в/ч 04147, много пневмоний, неофициально сообщили о том, что есть подтвержденный диагноз Covid-19. Посещения и увольнения сейчас запрещены.

Войсковая часть 04104 в Уручье. В одной только роте забрали 38 человек с пневмонией. У служащих забрали телефоны. Те, у кого температура до 38 и выше не дошла - они просто в казарме лежат, их в санчасть не переводят, лекарств не дают. Это та самая часть, которая принимает участие в репетиции парада.

"В части в Печах – более сотни пневмоний. Здоровые молодые мужики кашляют и сморкаются. Много кого сначала отправили в "инфекционку", но стараются там долго не держать. Официально никого с Covid-19 нет, конечно. К параду готовятся. Свидания и увольнения – под запретом. Масок ни у кого нет. Только по телефону в выходные сын смог сообщить информацию", - пишет мать еще одного военнослужащего.

Минчанин рассказал о распространении коронавируса среди военнослужащих в Борисове. По его словам, они доставлены в Военный госпиталь на проспекте Машерова в Минске. Мать читателя работает в этом учреждении здравоохранения, он прислал скриншоты переписки с ней. Приводим цитаты из разговора:

- Всё так серьёзно ?

- У нас 2 доктора и медсестры с проктологического отделения с подтверждённым диагнозом.

- Их госпитализировали куда или в госпитале лечутся ?

- Это не шутка, это серьёзно! Госпитализировали в 6-ку и в 10-ку [городские клинические больницы №6 и №10 в Минске]! Так как мы имели контакт с ними, то тоже считаемся контактными! Спасибо всё у меня есть! Только желания работать нет.

- 200-е у вас есть? От короны?

- 5 за одну ночь. 3 апреля.

- От короны ?

- У нас военная организация… От пневмонии. А из Борисова больше всего нам доставляют из части с пневмонией. Работаете ну и флаг в руки! Меньше знаешь - лучше работаешь. Самое страшное - не знаешь, когда это закончиться!

- Мне так кажется, что у нас всё только начинается.

- А что людям делать? И нам говорят, что всё худшее ещё впереди! В марте только из Борисова наша реанимация доставила к нам 20 тяжелейших пневмоний. Один умер, 20-летний рядовой.

- Корона?

- Но правду никто не напишет. У нас не такого диагноза! Знаешь почему… Солдаты ведь за границей не бывают. Напишут пневмония. А что родители? Ладно, врача можно понять, он человек подневольный, что сказали, то и будет говорить. Всё, давай, пока, завтра в 6:00 подъём на работу. Как я уже устала каждый день вставать в 6:00.

Информации о ситуации с коронавирусом в ВС поступает очень мало, так как во многих войсковых частях солдатам запрещают пользоваться телефонами, а свидания ограничены. Я перечислил только те данные, которые удалось подтвердить благодаря надежным источникам.

Казарма – это территория, где люди плотно между собой контактируют, откуда ты никуда не денешься и на самоизоляцию при нормальном самочувствии рассчитывать нельзя.

Медицина в армейских частях оставляет желать лучшего. Если тебе, например, болит голова, то могут, конечно, отправить в изолятор, но не всегда. Если температура, то неделю подержат на парацетамоле и дальше служить идешь.

Во время призыва гарантировать то, что в воинские части не попадут новые зараженные солдаты невозможно. Они придут, и начнется цепная реакция.

Поэтому войсковые части сегодня становятся одними из самых опасных очагов заражения. Также, как и тюрьмы, колонии, многие районные больницы, где не хватает ни оборудования, ни койкомест, ни персонала.

Бездействие властей во время пандемии – это государственное преступление. Все, кто уже умер от коронавируса в Беларуси – а их, по нашим данным, сотни – на совести руководства страны и лично Лукашенко. Дальше будет только хуже. Уже сейчас в больницы поступают люди, которые заразились во время Пасхи. Каждый день возникают новые очаги заражения в школах и вузах. Умирают врачи, медсестры, работники "скорой". Впереди – субботники и парад. Наши братья-россияне отменили массовое празднование Дня Победы, а наши братья-украинцы перенесли призыв. Наших солдат гонят на Парад смерти, а матерей молодых белорусов ждут "похоронки" – не с фронта, как в Великую Отечественную, а из войсковых частей, которые сегодня становятся лагерями смерти.

Господа офицеры! Остановите это безумие. Пусть солдаты для вас чужие люди, но они ведь разнесут эту заразу дальше. И кто знает, не окажется ли среди новых заболевших ваша мать, сестра, жена, ребенок.

25 апреля 1974 года, ровно 46 лет назад, ваши коллеги – офицеры португальской армии вспомнили о присяге и свергли узурпатора. Тогда пала самая долговечная и устойчивая диктатура Западной Европы. Эти события вошли в историю как "Революция гвоздик". Сегодня Португалия – успешное демократичческое государство.

Всем добра, мирного, безоблачного неба над Беларусью. До встречи!