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Андрей Илларионов: Коронавирус — новое генетическое оружие?

  • 26.04.2020, 9:16
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Андрей Илларионов: Коронавирус — новое генетическое оружие?
АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ
ФОТО: RFE/RL

Опубликованы данные Центра по контролю и предупреждению болезней США.

Национальный центр по статистике здравоохранения (подразделение Центра по контролю и предупреждению болезней США – CDC USA) опубликовал данные о смертности от Ковид-19 по расовым группам населения США, пишет в своем ЖЖ экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

Данные представлены в целом для страны, а также для 18 штатов США и города Нью-Йорка по состоянию на 21 апреля 2020 года. Авторы отчета предупреждают, что в силу особенностей статистического учета обнародованные данные являются неполными и могут быть уточнены впоследствии.

Опубликованные Центром данные о пропорциях распределения смертей от коронавируса между основными расовыми группами, традиционно используемыми в американской статистике, были пересчитаны автором этих строк в соответствии с расовой структурой населения как всей страны, так и ее отдельных штатов, в абсолютные цифры числа смертей, а также в относительные показатели смертности в расчете на 1 млн. жителей. Полученные результаты представлены ниже.

В целом по США у белых наблюдается смертность, примерно на 30% превышающая среднее значение по всему населению страны.

В опровержение более ранних сообщений, утверждавших, что наиболее высокая смертность среди расовых групп наблюдается у афроамериканцев, оказалось, что эта группа находится на третьем месте, в ней смертность превышает среднюю по стране примерно на 8%.

Смертность у индейцев и аляскинцев находится на среднем для всего населения уровне.

Смертность среди латиноамериканцев оказывается почти на 40% ниже средней по США.

Наиболее низкая смертность от коронавируса наблюдается у представителей азиатской расы, у них она вдвое ниже, чем средняя по всему населению США, и примерно в 2,6 раза ниже, чем у белых.

Самая высокая смертность отмечена в группе «другие», куда входят лица, идентифицирующие себя таким образом (очевидно, это прежде всего потомки межрасовых браков); в этой группе смертность более чем втрое выше, чем в среднем по всему населению страны, и в 6 раз выше, чем у азиатов.

Закономерности, отмеченные для всех США, в целом находят свое подтверждение и в данных по отдельным штатам. Хотя есть и некоторые особенности, какие можно отметить.

Смертность среди индейцев и аляскинцев в Иллинойсе вчетверо превышает среднюю по штату, в Аризоне – даже в 13 раз.

Высокая смертность в группе «другие» на национальном уровне оказывается полностью обусловленной высокой смертностью в этой группе в единственном месте США – в городе Нью-Йорке. Уже на территории штата Нью-Йорк за пределами города Нью-Йорка, также как и во всех остальных штатах, смертность в этой группе оказывается относительно низкой, сопоставимой с уровнем смертности среди выходцев из Азии.

За пределами Нью-Йорка (города и штата) в большинстве штатов США у азиатов и латиноамериканцев смертность от коронавируса является самой низкой среди всех расовых групп, по которым CDC представил статистические данные.

В целом по стране (за исключением Нью-Йорка) самая высокая смертность от коронавируса зафиксирована у белых, самая низкая – у азиатов.

Главный вывод, какой можно сделать из этих предварительных данных, заключается в том, что смертность от коронавируса для различных расовых групп, проживающих на одной территории, различается весьма существенно. Селективная способность коронавируса к поражению своих жертв по расовому признаку может быть объяснена генетическими особенностями представителей различных рас. Такие очевидные различия чреваты развитием потенциально исключительно опасных направлений исследований и разработок.


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