Ученые определили, чем питались древние охотники-собиратели Балтии 3 26.04.2020, 13:59

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Исследователи раскрыли тайны кухни 7,5 тысяч лет назад.

Группа ученых проанализировала остатки посуды древних балтийских племен. Оказывается, собиратели готовили не только из доступных продуктов, но и учитывали кулинарные традиции племени, сообщает nv.ua.

Анализ фрагментов древней керамики показал, что группы охотников-собирателей, жившие в районе Балтии в период 7,5 — 6 тыс. лет назад, имели совершенно разные кулинарные традиции.

Международная группа экпертов проанализировала более 500 различных видов посуды древних племен из 60 археологических памятников по всему Балтийскому региону.

В результатах исследования, которые опубликовали представители Британского музея Йоркского университета и Центра балтийской и скандинавской археологии в Германии указано, что для анализа фрагментов керамики использовались молекулярные и изотопные методы.

Ученые обнаружили серьезные отличия в гастрономических предпочтениях и кулинарной практике между разными группами. Даже в тех областях, которые находились недалеко друг от друга.

В сосудах из керамики, которые использовались для хранения и приготовления пищи, эксперты нашли остатки морской рыбы, тюленей, бобров, кабанов, медведей, оленей, лесных орехов, пресноводных рыб и растений.

Полученные данные свидетельствуют о том, что кулинарные вкусы древних людей объясняют не только доступность продуктов питания в среде их обитания, — влиять на это могли как культурные традиции, так и привычки.

«Раньше ученых удивляло, что охотники-собиратели для хранения, обработки и приготовления пищи использовали тяжелые керамические сосуды, которые кажутся несовместимыми с кочевым образом жизни», — говорит автор исследования, доктор Гарри Робсон из департамента археологии в Университете Йорка.

По его словам, в своей работе ученые пытались выяснить, как древние люди использовали керамику, но обнаружили взамен широкое разнообразие блюд и кулинарных традиций в разных группах охотников-собирателей.

Также исследователи подтвердили наличие молочных продуктов в некоторых гончарных сосудах. Это дало основание предположить, что у некоторых групп были прототипы ранних ферм, которые и помогали им добывать молоко.

По мнению доктора Робсона, благодаря этому открытию можно предположить, что некоторые племена от своего образа жизни охотников-собирателей перешли к раннему фермерству.

Эксперт не исключает, что молочные продукты добывались просто путем обмена с соседскими фермерами или же простого грабежа.

Соавтор исследования, доктор Бландин Коурл из Британского музея говорит, что несмотря на примерно однородный растительный и животный мир вокруг бассейна Балтийского моря, группы охотников-собирателей использовали керамику для приготовления совершенно разных блюд.