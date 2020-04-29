Выступавший против карантина Болсонару заявил о своем бессилии в отношении коронавируса 7 29.04.2020, 10:32

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ЖАИР БОЛСОНАРУ

ФОТО: AFP

Президент Бразилии выразил соболезнования семьям умерших.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил во вторник вечером о своем бессилии перед пандемией коронавируса, которая стала причиной смерти свыше 5 тыс. бразильцев. Так бразильский лидер отреагировал на сообщение о том, что количество умерших от коронавируса в его стране стало больше числа скончавшихся в результате заражения в Китае, где впервые выявили вспышку COVID-19, пишет mk.ru.

«Ну что? Сочувствую. Я конечно Мессиас (второе имя Болсонару, на португальском означает «мессия, помазанник»), но чудес творить не умею», - отметил президент во время общения с прессой у ворот официальной резиденции. Болсонару выразил соболезнования семьям умерших. По его словам, большинство скончавшихся от болезни были людьми пожилого возраста.

Президент Бразилии неоднократно критиковал карантинные меры, принятые региональными властями из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент в стране около 72 тысяч инфицированных и более 5 тысяч умерших.