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Коронавирус обнаружен у сотрудников БТ

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  • 29.04.2020, 19:48
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Коронавирус обнаружен у сотрудников БТ
Фото: sputnik.by

Более 20 человек отправили на карантин.

Коронавирус обнаружен у сотрудников Белтелерадиокомпании. Как минимум, четверо зараженных, 20 человек – на карантине, передает телеграм-канал «Баста!».

«У четырех сотрудников Белтелерадиокомпании официально подтвержден Covid-19. Очень много кого из тех, кто считается контактом первого уровня, даже не приходили проверять. Анализы двоих работников утеряны. Уже все вышли на работу, несмотря на то, что у одного из них простуда. Пришла участковый врач, посмотрела горло, послушала и на этом все», - пишет сотрудник Белтелерадиокомпании.

«У нескольких работников БТ обнаружен коронавирус. Около двух десятков человек, которые работали в здании на улице Макаенка, 9, отправили на карантин», - сообщил родственник еще одного сотрудника.

В самой телерадиокомпании комментировать ситуацию отказываются.

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