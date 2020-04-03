Иларион Трусов: Сейчас идет геноцид белорусов 3.04.2020, 13:44

Иларион Трусов

фото: "Новы час"

В Беларуси нужно срочно вводить карантин.

Молодежный активист и студент Минского государственного архитектурно-строительного колледжа Иларион Трусов рассказал пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о том, как администрация учебных заведений реагирует на обоснованные просьбы студентов ввести дистанционное обучение:

- Нам сказали, что в общежитие около двух с половиной недель назад приезжала скорая помощь и забирали парня, который приехал из Египта. Сегодня, буквально минут 40 назад, ко входу в колледж приехала реанимация. Что дальше – я не знаю, но, если приехала реанимация – это серьезно.

16 марта я написал заявление в колледж о том, чтобы руководство ввело дистанционное обучение в нашем учебном заведении. 25 марта мне пришел ответ, в котором было сказано, что колледж работает в обычном режиме и объективной причины вводить дистанционное обучение нет. Фактически проигнорировали мое обращение, дали отписку. Кстати, наш колледж – это филиал БНТУ, куда я тоже писал обращение, и из БНТУ получил аналогичную отписку от проректора по учебной работе Гусевой.

Теперь уже третью неделю я нахожусь дома на карантине. Первые две недели я был на справке, болел. А эту неделю нахожусь дома по заявлению, которое написал мой отец. Мне разрешили по заявлению отца обучаться дома. Единственное, если ты находишься на справке – это уважительная причина и пропуск самостоятельных и контрольных, потом пересдаешь на бесплатной основе. А пропуск по заявлению – платишь по каждой пересдаче.

- Политики и общественные деятели призвали к Народному карантину в Беларуси. Как вы относитесь к этому обращению?

- Конечно в Беларуси нужен карантин. Но белорусские власти бездействуют, им плевать на свой народ. Я даже могу сказать, что сейчас идет геноцид беларусов, потому, что властям выгодно, что умирают пожилые люди, которые сидят на пенсии. Пожилые умирают – легче ситуация с пенсионным фондом. Весь этот бред по ТВ про трактора, водку и хоккей – это как раз и сделано для того, чтобы как можно больше старых людей умерло.