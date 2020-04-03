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После рекордного падения цены на российскую нефть Путин заявил о готовности сократить добычу

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  • 3.04.2020, 21:51
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После рекордного падения цены на российскую нефть Путин заявил о готовности сократить добычу

В конце марта российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года.

Россия готова к сотрудничеству со странами ОПЕК+ и Соединенными Штатами в вопросе сокращения уровня добычи нефти. Об этом 3 апреля на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках заявил президент РФ Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля, пишет «Гордон».

"Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом США. […] Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма, и готовы к взаимодействию с США. […] По предварительным оценкам, думаю, речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", – сказал он.

По словам Путина, сокращение должно происходить от уровня добычи нефти в первом квартале текущего года.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель, а 30 марта фьючерсы торговали по $18.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками.

Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечала "Радио Свобода", Urals в Европе стал стоить дешевле мазута.


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