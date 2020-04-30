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Эксперты назвали самые продаваемые смартфоны в мире

  • 30.04.2020, 16:48
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Эксперты назвали самые продаваемые смартфоны в мире

Среди многих моделей лучшими являются гаджеты американского и корейского производства.

Эксперты из DeviceAtlas провели исследование и назвали самые используемые и продаваемые смартфоны в мире, пишет lenta.ua.

Лидером признали смартфон iPhone 7 корпорации Apple, девайс стал самым популярным, он является флагманом 2016 производственного года. Интернет-трафик второго квартала показал, что названная модель среди популярной линейки наиболее востребована. Самыми продаваемыми специалисты признали iPhone 11 и XR. Эксперты называют и другие гаджеты Apple, включая iPhone 8, 6 и X.

Далее называют продукцию компании Samsung из Южной Кореи, отмечены мобильные устройства топовой S-серии. Наиболее всего востребованы на рынке модели Galaxy S8 и S9.

Издание DeviceAtlas, перечисляя самые продаваемые и используемые смартфоны в мире с января по апрель 2020 года, ссылается на информацию, полученную от W3C, Консорциума Всемирной паутины. В очередных тестах бенчмарка AnTuTu, проведенных несколько дней назад, iPhone SE опередил Android-флагманы ведущих производителей.


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