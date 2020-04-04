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Американская певица Pink заразилась коронавирусом

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  • 4.04.2020, 13:12
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Американская певица Pink заразилась коронавирусом
Фото: ЕРА

Pink выделила миллион долларов для борьбы с COVID-19.

Американская певица Pink заразилась коронавирусом и описала свое лечение. Она рассказала о заражении SARS-CoV-2 в Twitter.

Она и ее трехлетний сын Джеймсон почувствовали симптомы COVID-19 две недели назад. Лечащий врач певицы провел тест на коронавирус, и он показал положительный результат. После этого вся семья Pink провела на карантине 14 дней и следовала указаниям доктора.

В настоящее время певица полностью вылечилась от инфекции. «Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным», — поделилась она.

Pink выделила по 500 тысяч долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для борьбы с коронавирусом. Так она хочет поддержать медработников, которые «каждый день сражаются на передовой».


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