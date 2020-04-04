Жительница Витебска: Больницы переполнены, люди лежат в коридорах 9 4.04.2020, 15:13

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Иллюстрационное фото

Врачам в городе не хватает масок и других средств защиты.

Жительница Витебска Светлана Новельская опубликовала видео, в котором рассказала о том, какая ситуация сейчас на улицах и в больницах областного центра. Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» приводит текст видеоролика.

- Сейчас день, гуляем по улице, наблюдаем картину, что людей крайне мало, - говорит она. - Очень мало, несмотря на то, что погода нормальная. Каждый третий человек - в масках. Что касается магазинов, то люди почти все также в масках. Продавцы работают в масках. Некоторые работают еще в перчатках. Люди также ходят в перчатках в магазины. Сразу складывают продукты не в продуктовую корзину, а непосредственно в свои сумки и пакеты чтобы меньше иметь контакт с продуктами, какимим-то поверхностями и так далее. Многие люди носят с собой всякие разные пшикалки, антисептики для рук, которыми руки обрабатывают. Машин очень много во дворах, Все это понятно. Люди стараются изолироваться, сидеть больше дома. Меньше посещать публичных мест.

Однако хочется сказать сразу про предприятия, заводы нашего города. Они работают в обычном режиме. Ни одно предприятие на сегодняшний день не объявило карантин. И люди посещают работу, кто-то, конечно, переходит на 4-ехдневку, но мне кажется, что это сути дела не меняет. Достаточно и четырех дней когда люди общаются между собой и имеют контакт друг с другом. Что касаемо самих заводов - знаю , что некоторых людей именно пенсионного возраста, которые работают, переводят на домашнюю, дистанционную работу.

Также на многих предприятиях, в банках, магазинах, аптеках люди работают в масках, кто-то работает в перчатках. И это радует, что люди хоть каким-то образом пытаются сами себя обезопасить.

Поможет маска или нет - это уже решать каждому. Но хоть что-то лучше, чем вообще ничего. Еще нужно сказать, уделить внимание больницам, поликлиникам. Все находются на карантине. То есть попасть в больницу для передачи даже пациентам фактически невозможно. Везде стоит охрана и в некоторых больницах нашего города – милиционеры, которые также следят за режимом, чтобы никто посторонний в больницы не проникал. Стоит корзина, в которую люди складывают свои передачи для конкретных пациентов.

Среди моих знакомых, приятелей есть люди которые лежат сейчас в больницах с диагнозом пневмония. С односторонней пневмонией, двусторонней. Которая развивается очень быстро. Еще утром человек чувствовал себя хорошо, к вечеру у него поднимается температура. Сначала 37,5, потом до 40 доходит. Человек не может самостоятельно сбить температуру. Он вынужден вызвать скорую помощь. Естественно, скорая помощь сразу забирает в больницу. То есть дома уже не оставляет.

Больницы заполнены и переполнены. Есть люди которые лежат на коридорах. Один з моих знакомых говорит, что поступил, отделение заполнено, но тем не менее положили в палату.

Сразу хочется перейти к вопросу докторов, медсестер, младшего медперсонала. Им низкий поклон. Та работа, которую они выполняют, дорогого стоит. Хотя знаю, ребята с которыми когда-то работала в больницах, говорят, что крайне не хватает масок, крайне не хватает обмундирования для самозащиты.