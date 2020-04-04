Во Франции из-за коронавируса освободили более 6000 заключенных 1 4.04.2020, 18:46

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Это 10% лиц, которые содержались в учреждениях отбывания наказания.

Во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных, это 10% лиц, которые содержались в учреждениях отбывания наказания.

Об этом сообщает DW.

23 марта между представителями министерства юстиции и профсоюзами тюремных надзирателей было принято соответствующее решение с целью уменьшения скопления людей в тюрьмах.

Освобождают тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо себя вел во время заключения. Также освобождают заключенных, которым до конца отбывания срока наказания осталось меньше месяца.

При этом на освобожденных даже не надевать электронные браслеты. По состоянию на 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме менее полугода.

Стоит отметить, что Франция не первая страна, которая идет на такие шаги в попытках предотвратить распространение коронавируса. Ранее решение о временном освобождении 85000 заключенных принял Иран.