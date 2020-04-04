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Почти треть заболевших коронавирусом в Молдове — медики

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  • 4.04.2020, 21:16
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Почти треть заболевших коронавирусом в Молдове — медики

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы.

Почти треть от всех заразившихся коронавирусом Covid-19 в Молдове — медработники, утверждает премьер-министр страны Ион Кику.

«К сожалению, среди инфицированных граждан, очень много медицинских работников — врачи, медицинские сестры, фельдшеры, водители машин скорой помощи. Число медработников, которые заразились коронавирусом, достигло 215 человек. Это 28,5% от всех заболевших коронавирусом в стране», — сказал Кику, сообщает «Интерфакс-Украина».

Общее количество зараженных коронавирусом в Молдове достигло 752 человек.


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