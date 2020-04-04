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Кувейт собирается нанести удар по ценам на нефть

  • 4.04.2020, 22:15
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Кувейт собирается нанести удар по ценам на нефть
Фото: Reuters

Саудовская Аравия вместе с Кувейтом планируют увеличить добычу нефти в нейтральной зоне. 

Кувейт намерен увеличить в апреле объем нефтедобычи до 3,15 млн баррелей в сутки. На новый уровень нефтедобычи планируется выйти за счет увеличения добычи на месторождениях, расположенных в нейтральной зоне, и разрабатываемых совместно с Саудовской Аравией, а также на других кувейтских месторождениях. Об заявил исполнительный директор Кувейтской нефтяной корпорации Хашем Сейид Хашем, пишет sprotyv.info.

Исполнительный директор нефтяной корпорации подчеркнул, что уровень нефтедобычи в минувшем месяце достигал 2,9 млн баррелей нефти в сутки.

Ранее стало известно о том, что Кувейт впервые за пять лет начинает отправлять на экспорт в страны Азии нефть, добытую на месторождениях в нейтральной зоне.

В свою очередь министр нефти страны Халед аль-Фадель заявил, Кувейт поддерживает предложение о проведении внеочередной встречи стран ОПЕК+ по вопросам стабилизации ситуации на нефтяном рынке, выдвинутое Саудовской Аравией. Встреча министров ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка должна пройти 6 апреля в формате видеоконференции. В то же время, организация пригласит нефтяного регулятора США для участия во встрече 6 апреля.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия — усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

По информации Организации стран — экспортеров нефти, по итогам 2018 года добыча нефти в Кувейте составляла 2,7 млн баррелей в сутки.


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