Названа резко осложняющая COVID-19 болезнь 5 5.04.2020, 13:59

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У людей с такими расстройствами в десять раз чаще развивались тяжелые формы пневмонии.

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса. Соответствующее исследование китайских специалистов опубликовано в JAMA Cardiology (перевод — lenta.ru).

В работе ученых утверждается, что между нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и смертностью пациентов, у которых наблюдался COVID-19, имеется статистически значимая связь.

«Проблемы с сердцем и сосудами были характерны для каждого пятого больного из Уханя, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации», — утвержают специалисты.

Ученые отмечают, что COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями протекала значительно труднее, чем у остальных. В частности, у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжелые формы пневмонии.

Причину этого ученые видят в работе ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2. К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав анамнезы 400 пациентов с COVID-19 из Ухани, наблюдаемых с 20 января по 10 марта.

В марте в Journal of Travel Medicine появилась статья, где утвержается, что прием ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II, рекомендуемый, в частности, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает у данных лиц вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2.