Минздрав: В Беларуси 562 случая коронавируса 18 5.04.2020, 14:14

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Власти признали смерть восьмерых заболевших.

В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией официально находятся 502 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, добавляет пресс-служба ведомства.

Таким образом общее число зараженных (на лечении, выздоровевших и умерших) составляет 562 человека.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Эксперты и врачи утверждают, что цифры, представляемые министерством, не отображают реального положение дел. Белорусы отмечают, что в стране резко увеличилось количество заболеваний пневмонией.