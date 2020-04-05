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Минздрав: В Беларуси 562 случая коронавируса

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  • 5.04.2020, 14:14
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Минздрав: В Беларуси 562 случая коронавируса

Власти признали смерть восьмерых заболевших.

В Беларуси по состоянию на 5 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией официально находятся 502 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, добавляет пресс-служба ведомства.

Таким образом общее число зараженных (на лечении, выздоровевших и умерших) составляет 562 человека.

В Беларуси не введен карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Эксперты и врачи утверждают, что цифры, представляемые министерством, не отображают реального положение дел. Белорусы отмечают, что в стране резко увеличилось количество заболеваний пневмонией.


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