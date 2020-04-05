«Реальная ситуация с COVID-19 в Беларуси сильно отличается от сводок Минздрава» 52 5.04.2020, 8:04

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Фото: Reuters

Развязка может наступить очень скоро.

Эпидемия коронавируса молниеносно распространяется по Беларуси. Только в Брестской области подтвердились очаги COVID-19 в Барановичах, Бресте, Пинском районе, Мозыре и других местах. При этом власти скрывают реальную картину распространения инфекции и масштабы заражения.

Белорусам приходится фактически «с боем» получать информацию об эпидемии коронавируса в стране. Благодаря смелости врачей, независимых журналистов и блогеров стало известно о катастрофическом состоянии больниц в Витебске, где ситуация может пойти по итальянскому сценарию, а также о переполненных пациентами с «пневмонией» минских клиниках.

Сайт Charter97.org поговорил с известным блогером из Березы Александром Кабановым, который расследует реальную ситуацию с коронавирусом в Бресте и Брестской области.

- Вы рассказывали в интервью «Радыё Рацыя», что медучреждения по приказу сверху прячут в диагнозах реальную информацию о коронавирусе в Беларуси. Насколько численность заболевших может быть больше официальной статистики?

- Искажение ситуации в этом вопросе связано не только с преднамеренным выставлением диагнозов, в которых «спрятан» коронавирус. Многие врачи, сами того не зная, могут сильно преуменьшать реальную статистику, потому что тестирование проводится не у всех желающих.

По нашим данным, если человек обращается к медикам с начальными симптомами коронавируса, такими, как температура и кашель, ему чаще всего отказывают, даже если он уже заражен.

У врачей есть инструкция Минздрава, у кого именно брать тесты, и это очень узкая группа людей, поэтому мы так и не знаем реального числа зараженных.

Одно можно сказать точно: на самом деле в Беларуси гораздо больше случаев коронавируса, чем нам сообщают в сводках Минздрава. Это подтверждает и статистика зараженных и в странах по соседству, и в мире.

- В Витебске и Минске больницы переполнены пациентами с диагнозом «пневмония». Блогерам удается снимать на видео, как «скорая» постоянно доставляет все новых инфицированных. Как выглядит ситуация с коронавирусом в Брестской области?

- По нашим данным, в Брестской области пока еще не было сильного скачка коронавирусной инфекции, как, например, в Витебске. Но больницы уже активно готовятся под прием большого числа пациентов с COVIR-19, переделывают некоторые отделения.

Рост заболеваемости «пневмонией» в городе уже значительно выше, чем среднестатистический.

На мой взгляд, сейчас самая большая проблема в том, что население массово не информируется властями об опасности коронавируса. Если посмотреть на те же Брест, Пинск, Барановичи, Березу, то крайне редко можно встретить людей в масках. Люди настроены беспечно, они не боятся. Этот процесс уже до такой степени запущен, что боюсь, у нас скоро будут большие проблемы.

В больницах Бреста есть случаи, когда целые семьи лежат официально с «пневмониями». Выяснить реальный диагноз не представляется на сегодняшний день возможным: анализы берут только тогда, когда человек уже серьезно болен. Опять же, тест на коронавирус не показывает результата мгновенно.

На сегодняшний момент официально в Бресте зафиксирован только один случай заражения коронавирусом. Тяжело сказать точные данные, но я уверен на 100%, что это - далеко не единственный случай в городе.

-Что говорят люди в Бресте и области о распространении коронавируса? С какими случаями приходилось сталкиваться вам лично?

- Мы с блогером Сергеем Петрухиным постоянно общаемся на эту тему с врачами. Изначально многие из них, когда мы пытались узнать информацию, говорили нам: ребята, не беспокойтесь, все у нас нормально. Они сами были в неведении. И некоторые даже хотели оставаться в неведении: людям в плохое всегда верится с трудом. Нам приходилось сбрасывать им различную информацию об эпидемии коронавируса из той же Европы или из США.

Но прошел определенный период времени, около двух-трех недель, и ситуация в корне поменялась. Уже сами врачи говорят нам, что пытаются созвониться со знакомыми и родственниками и объяснить им, что нужно сидеть дома.

Основной их посыл состоит в том, что наша система здравоохранения с большим потоком пациентов просто не справится. Поэтому нужно проводить дезинфекцию рук, одежды, носить маски. Медики уже более серьезно к этому относятся и пытаются сами работать с людьми, хотя бы со знакомыми, чтобы те дальше передавали информацию. Надо предупредить людей, что коронавирус на самом деле достаточно опасен.

- Отталкиваясь от реальной ситуации в Витебске, врачи прогнозируют, что ситуация в Беларуси может пойти по итальянскому сценарию. По вашему мнению, как будет проходить эпидемия в Беларуси?

- Мне лично страшно даже об этом подумать. Я знаю одно: ничего хорошего из этого не выйдет. Как известно,в Витебске, изначально коронавирусом заразились 10 или 15 человек. По основной версии, это были люди, которые работают на обувной фабрике и прилетели из Италии. С этого случая и началось распространение инфекции, и сейчас ситуация там критическая.

А Брестская область - это приграничье. У нас очень много людей, которые работают дальнобойщиками, а также тех, кто просто ездил на рынки в Польшу или Германию. В связи с такой ситуацией у нас, как минимум, нужно было ввести запрет на массовые мероприятия, закрыть школы, перевести на удаленное обучение университеты, отменить все эти спортивные чемпионаты. Это ведь не сложно, и карантин сдержал бы быстрое распространение вируса, но никаких мер не предпринимается. Я не врач, но у меня от всего этого очень тревожные ожидания.

По разговорам с медиками также могу сказать, что у многих из них тоже очень тяжелое предчувствие. Они ведь общаются со своими коллегами за рубежом. Видя бездействие властей, они понимают, к чему это может привести, поэтому у наших врачей есть груз на душе. Они не могут сказать, как точно будет развиваться эпидемия, но предчувствуют, что это будет что-то страшное.

- А как вы оцениваете бездействие властей на фоне жестких карантинных мероприятий наших соседей?

- Для меня это - не власть. И дело даже не в том, что я за них никогда не голосовал, речь не о «выборах». Разговор идет о том, что человек, который относиться до такой степени безответственно к здоровью и жизни граждан - по определению не власть, и все его чиновники это тоже. Я даже не знаю, как этих людей назвать.

Многие люди именно сейчас начинают осознавать, что такое наша «власть». У меня складывается впечатление, что Лукашенко, понимая, что в этом году у него будут «выборы» и он подходит к ним с очень плохой экономической ситуацией и большим градусом недовольства у населения, намеренно не хочет вводить карантин.

Допустим, будет много заболевших, тогда можно ввести чрезвычайную ситуацию и отменить выборы. По-другому я не могу объяснить, почему он это делает. Либо у человека серьезное психическое расстройство и он не понимает ситуацию, либо он это делает специально для того, чтобы ввести режим ЧС.

- Что вы думаете о кампании Народного карантина, объявленной лидерами белорусской оппозиции?

- Мы эту кампанию поддерживаем. Мы даже ее непосредственные участники, потому что сами находимся на Народном карантине: закрылись в деревне и работаем на «удаленке», но держим связь с людьми и делаем ролики. Мы открыли свой телеграмм-канал, чтобы оповещать людей и распространять информацию.

Я считаю, что это правильно и все люди, которые могут себе позволить, должны самоизолироваться. Многие говорят: а кто тогда будет работать, кто будет получать зарплату? Так вот, надо требовать этих выплат от правительства. А для чего вообще тогда нужны эти люди, если они не могут организовать выплату денежной помощи в условиях эпидемии и карантина? Должен же быть в стране какой-то запас, чтобы поддержать людей. Думаю, если бы правительство пошло на такой шаг, они бы нашли деньги - может, у МВФ или у западных стран. Но когда они говорят, что «коронавируса нет и карантина не будет», естественно, и денег никто не увидит.

Белорусские граждане в ситуации бездействия властей, на самом деле, делают очень много. Мы буквально на днях выпустили ролик, где опубликовали ссылки телеграмм-каналы и на различные народные инициативы по противостоянию эпидемии.

Граждане сами организовываются, оповещают других, кто-то предоставляет медикам жилье бесплатное, кто-то берет на себя уход за пожилыми людьми. Составляются списки и активисты ходят вместо пенсионеров в магазины, покупают им лекарства.

Уже достаточно много людей, которые занимаются сбором средств или за свои деньги покупают защитные маски, костюмы, антисептики и это все везут в больницы непосредственно врачам. Врачи, когда узнали о такой инициативе, скидывают людям с этих пабликов информацию, номера телефонов и перечни того, что им нужно. Граждане активно включаются в эту кампанию.

Этого всего, конечно, не достаточно, нужны решительные меры на уровне государства, как это делается в западных странах. Но раз у нас в условиях эпидемии фактически нет государственной власти, то думаю, что именно граждане смогут изменить ситуацию своими инициативами и ответственным подходом.