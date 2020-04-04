Николай Статкевич: Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса 7 4.04.2020, 8:29

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Фото: Похороны в Бергамо, Piero Cruciatti (AFP)

Белорусские медики сообщают ужасные вещи о реальном положении дел.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич в интервью «Голосу Америки» рассказал, что в обществе растет недовольство действиями властей и недоверие к самому Лукашенко. «И сейчас мы видим, как люди, работающие в системе здравоохранения, преодолевают страхи и сообщают ужасные вещи о действительном положении дел. А Лукашенко пытается общество успокоить, объяснить, что все нормально. То есть, его стратегия, по-видимому, состоит в том, чтобы мы как можно быстрее все переболели, кто-то умрет, и эти смерти можно будет списать на пневмонию. Статистика – в его руках и количество смертей всегда можно занизить. Даже если от коронавируса умрет несколько тысяч человек, то эти данные можно будет спрятать», – считает политик.

Николай Статкевич полагает, что для снижения уровня опасности следовало бы перевести школы и вузы на дистанционное обучение, закрыть кинотеатры и парки отдыха и закрыть въезд в страну. «Так сделали все наши соседи, а мы – нет. И получается, что к нам можно приезжать, а мы никуда выехать не можем.

Но Лукашенко действует в рамках какой-то сумасшедшей логики. Он продолжает расхолаживать людей. Чем это закончится, никто не знает.

Сейчас поступают тревожные сигналы, особенно из Витебской области. Там более тысячи двухсот человек госпитализированы с пневмонией. Вот такая у нас ситуация», –рассказывает он.

Официальную статистику о количестве заболевших и умерших от коронавируса лидер «Народной Громады» называет лживыми сведениями. «Первый летальный случай, который они (власти Беларуси – ред.) признали, это смерть известного актера Витебского областного театра Виктора Дашкевича. Это уже невозможно было спрятать», – констатирует Николай Статкевич. И подытоживает: «Информация прорывается. Я не знаю, как общество отреагирует, когда начнутся массовые смерти. А врачи, которые решаются говорить правду – и их становится все больше – говорят, что у нас будет очень тяжелая ситуация. Мы – лидеры оппозиции – призываем организовать народный карантин, рекомендуем самоизоляцию, советуем не пускать детей в школу. А с другой стороны, правитель по телевизору говорит: да выпейте водки!

И я обратил внимание на то, что в том районе, где я живу, появилось намного больше пьяных компаний. Многие радуются тому, что можно свободно выпить, и милиция тебя не тронет – правитель же разрешил, сказав, что это лекарство от короновируса. И люди не слишком образованные, из низших социальных слоев этому призыву охотно следуют».