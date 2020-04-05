Врач о коронавирусе: Почти все заражения происходят после прикосновений рук к лицу 5 5.04.2020, 20:22

4,210

Дэвид Прайс дал важные рекомендации.

Основной механизм заражения коронавирусом SARS-CoV-2 – контакт здорового человека с больным или предметами, которых касался зараженный, с последующим прикосновением рук здорового человека к лицу. Об этом в эфире телеканала Fox News 28 марта рассказал врач медицинского центра Weill Cornell Дэвид Прайс, который ежедневно работает с больными COVID-19, пишет gordonua.com.

"Почти всегда способ, которым вы получаете вирус, – это его переход с ваших рук на лицо, когда вы руками трогаете глаза, нос или рот", – сказал доктор.

Шансы заразиться есть и при длительном контакте с вирусоносителем либо воздушно-капельным путем, но они меньше, считает Прайс. По его мнению, для заражения через контакт надо провести рядом с заболевшим 15–30 минут "в незащищенной среде", то есть в закрытой, непроветриваемой комнате и без маски.

Он заявил, что чувствует себя уверенно и убежден, что не заразится коронавирусом, поскольку избавился от привычки трогать лицо.

"Станьте фанатиком своих рук. Все, что вам нужно знать о них: просто держите их в чистоте – и вы не заболеете этой инфекцией. Кроме того, вы должны начать психологически работать над связью между вашими руками и лицом. Эти две вещи вместе действуют невероятно сильно, они предотвратят передачу болезни в вашей семье в 99% случаев", – добавил Прайс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,21 млн человек, из них более 252 тыс. выздоровели, а более 65,5 тыс. умерли.