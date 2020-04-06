Литва ограничит въезд в города на пасхальные выходные 6.04.2020, 16:41

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Запрет не касается тех, у кого есть недвижимость в населенном пункте, в который они направляются.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис из-за пандемии коронавируса анонсировал ограничение въезда в города по всей стране на пасхальные выходные. Об этом сообщает Delfi.

«В праздничные выходные будет ограничен въезд во все города и поселки Литвы. Это обеспечит полиция, если надо, с помощью военных, стрелков и других волонтеров. На помощь мы позовем муниципалитеты, попросим технически ограничить ненужные переезды из города в город», - сообщил премьер-министр.

По его словам, въезд не будет ограничен, если поездка вызвана смертью близких, тяжелой болезнью или иным несчастьем, а также если она связана с выполнением необходимой работы или оказания медицинской помощи.

Запрет проезда не коснется лиц, владеющих недвижимостью в населенном пункте, в который они направляются.

Жесткий контроль ждет также тех, кто должен находиться в самоизоляции, отметил премьер-министр.

Окончательное решение в связи с новыми ограничениями будет принято в среду на заседании правительства.

«Приближается критически важный период. Прошу всех сплотиться и вести себя ответственно. Если все будет хорошо, возможно, понемногу будем переходить к облегченному режиму», - отметил премьер, призвав граждан поздравлять друг друга с Пасхой дистанционно.

По состоянию на 6 апреля в Литве зафиксированы 843 случая инфицирования коронавирусом, 14 человек умерли.