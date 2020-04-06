Как изменились цены на лимон, чеснок и имбирь 25 6.04.2020, 17:21

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Телефонная линия по вопросам наличия товаров и существенного роста цен работает в МАРТ со 2 апреля. В первый день ее работы в министерство поступило около 200 звонков, более 150 было принято на следующий день, пишет The Village Беларусь.

Основными проблемами, обозначенными гражданами, были рост цен на лимоны (42 всех звонков), имбирь (17% звонков) и чеснок (7% звонков). Следует отметить, что по представленной информации, рост цен по данным товаром составил от 30 до 70 процентов по различным торговым объектам.

Отмечены случаи роста цен и на такие товары как бытовая техника, маски, антисептики, среди продуктов питания – на курицу, муку, хлеб, детское питание.