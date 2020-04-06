закрыть
6 апреля 2020, понедельник, 22:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Витебские тесты на коронавирус сертифицировали в ускоренном режиме

9
  • 6.04.2020, 21:10
  • 3,761
Витебские тесты на коронавирус сертифицировали в ускоренном режиме

Тест-систему по выявлению коронавируса, созданную за неделю, сертифицировал Минздрав.

Минздрав сертифицировал тест-систему для выявления коронавируса, созданную витебскими разработчиками, сообщил tut.by представитель компании.

Минздрав зарегистрировал и разрешил применение тест-систем, созданных витебскими разработчиками, в обход привычных процедур сертификации, которые могут занимать несколько месяцев. Ускоренный допуск к выпуску связан с актуальностью и востребованностью подобных тестов, отметили в компании.

— С завтрашнего дня начнется производство. За первый день сделаем количество тестов для проведения тысячи исследований. Дальше пойдем по нарастающей с выходом на 10 тысяч [исследований] в день, — рассказал Сергей Иванов, руководитель совета директоров группы компаний «Полимерконструкция», куда входит ООО «СИВитал».

Компания «СИВитал» в конце марта разработала тест-системы для выявления РНК коронавируса на основе ПЦР-исследования. Они позволяют узнать результат в течение полутора часов. Как сообщали ранее представители компании, мощности производства позволят проводить до 100 тысяч исследований в неделю. Использовать тест-системы по выявлению коронавируса будут назначенные Минздравом специализированные лаборатории.


популярное за неделю

Мнение

Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель