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В Чехии снимут сериал «Любовь во время короны»

  • 6.04.2020, 21:13
В Чехии снимут сериал «Любовь во время короны»

Сериал будут снимать на камеру-робот.

Телевидение Чехии начинает съемки сериала, который расскажет о жизни пражцев во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, сообщает interfax.by.

Съемки сериала под названием "Любовь во время короны" начнутся 14 апреля, его планируется начать выпускать в эфир 27 апреля. Он расскажет историю соседей, проживающих в одном из домов Праги во время коронавируса.

Из-за действующих в стране мер безопасности сериал будут снимать на камеру-робот, на площадке будут находиться только актеры, а режиссер будет управлять процессом удаленно.

Продюсер сериала призвал чехов присылать сценаристам смешные сцены из жизни, пока они находятся в изоляции, поскольку сейчас сценарий написан только для первой серии. Всего в сериале будет шесть серий.

В Чехии выявили свыше 4,5 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 72 человека. В стране закрыты все пабы, театры, музеи, кинотеатры, большинство магазинов. Граждане не должны собираться на улице более двух человек, за исключением членов семьи.


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