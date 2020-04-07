Популярный блогер: В очагах эпидемии COVID-19 в Беларуси все очень серьезно 1 7.04.2020, 8:20

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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

Впечатляющие данные из разных регионов Беларуси.

Известный видеоблогер Дмитрий Козлов «Серый кот» в новом стриме на своем канале рассказывает о ситуации с распространением коронавируса в стране и приводит данные из всех регионов Беларуси.

«Приостановить распространение заражения можно только если большинство населения будет более ответственно относиться к опасности, - говорит он. - Это возможно только в случае широкого распространения информации о том, что уже происходит в очагах эпидемии в Беларуси – Витебске, Минске, Копыле, Лельчицах. Там все очень серьезно, там уже не смеются над теми, кто носит маски. Поверьте, после того, как вы увидите фото, снятые в витебских больницах, где люди лежат на коридорах из-за нехватки мест, вы трижды подумаете перед тем, как идти в бар или парк.

Обнаружить вирус в первые дни после заражения невозможно. Мы все – потенциальные разносчики инфекции и несем угрозу остальным, когда выходим на улицу. Задумайтесь об этом.

Оставайтесь дома, если вы понимаете насколько опасно то, что сейчас происходит. И помогите понять это остальным. «Предупрежден – значит вооружен», имея объективную информацию, мы можем делать правильные выводы. Помогите блогерам и телеграм-каналам, которые оперативно собирают, проверяют и публикуют данные о распространении инфекции в Беларуси. Присысылайте информацию, фото и видео о том, что происходит в вашем населенном пункте».