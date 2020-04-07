Саудовская Аравия отказывается сокращать добычу нефти 7.04.2020, 15:56

За последний месяц Эр-Рияд нарастил добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Саудовская Аравия и Россия не могут согласовать новое соглашение о сокращении добычи нефти из-за разного подхода к расчету сокращения. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, пишет "Гордон".

Так, президент РФ Владимир Путин высказывал мнение, что сокращение добычи странами ОПЕК+ (предполагается, что оно составит около 10 млн баррелей в сутки) должно проводиться от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, когда действовало предыдущее соглашение производителей нефти.

Саудовская Аравия с таким предложением не согласна и предлагает сократить добычу от текущего уровня. При этом, отмечает агентство, за последний месяц Эр-Рияд существенно увеличил добычу углеводородов и производит около 12 млн баррелей в сутки (рост составил около 9,8 млн баррелей в сутки).

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что "шансы на заключение сделки, которая обеспечит реальное сокращение производства", невелики. К тому же, предлагаемое сокращение на 10–15 млн баррелей в сутки недостаточно: переизбыток нефти на рынке оценивается примерно в 35 млн баррелей в сутки.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и ОПЕК не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.