Бывший шеф-повар королевской семьи рассказал о пищевых привычках принца Чарльза 1 7.04.2020, 17:57

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Он был поклонником органических продуктов еще задолго до того, как это стало популярным.

Шеф-повар Даррен МакГрэйди, который готовил для королевы Елизаветы II, принца и принцессы Уэльских и их детей, рассказал, как предпочитает питаться наследник британского престола, пишет «Новое время».

Популярный американский кулинарный портал Delish опубликовал интервью с Дарреном МакГрэйди, который сейчас живет в Техасе, а ранее работал шеф-поваром при дворе королевы Елизаветы. В новом интервью он рассказал о пищевых привычках принца Чарльза и приготовил ягненка и ризотто с белыми грибами по рецепту, по которому готовил для королевской семьи.

Он рассказал, что принц Уэльский предпочитает легкий здоровый завтрак, иногда пропускает обед, но ужин у него всегда очень плотный. Кроме того, шеф-повар рассказал, что принц настаивал на том, чтоб еду при дворе готовили из продуктов, выращенных органическим способом на фермерских хозяйствах, принадлежащих королевской семье. Он был поклонником органических продуктов еще задолго до того, как это стало популярным.

«Утро он обычно начинает с фруктов, иногда он пропускает ланч, и всегда пьет чай после полудня с вареными яйцами, а ужинает он плотно», — рассказал МакГрэйди.

«Его любимое блюдо — каре ягненка и ризотто с грибами», — добавил он. И рассказал, что уже и не припомнит, сколько раз он готовил ягненка при дворе.

«Он очень любит лесные грибы. Помню, как мы вместе с ним собирали белые грибы на территории поместья Балморал. Это были самые вкусные белые грибы, которые мне когда-либо приходилось пробовать».

Даррен МакГрэйди оставил службу при королевском дворе Великобритании в 1997 году после гибели принцессы Дианы.

Напомним, в конце марта 71-летний принц Чарльз перенес в легкой форме коронавирус. Некоторые эксперты объясняли легкую форму COVID-19 тем, что наследник престола в своем возрасте ведет здоровый образ жизни и пребывает в отличной физической форме.