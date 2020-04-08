Генпрокурор Украины завела дело против Петра Порошенко 18 8.04.2020, 15:43

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Расследование поручено следователям Государственного бюро расследований Украины.

Генеральный прокурор Украны Ирина Венедиктова внесела сведения в ЕРДР о возможных неправомерных действиях пятого президента Украины Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного Суда в 2017 и 2019 годах

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора

Как сообщается, Венедиктова завела дело против Порошенко на основании обращения работников Верховного Суда Украины.

Жалобщики в обращении заявляют, что основания для указов президента Порошенко от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда" не соответствуют нормам Конституции Украины и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них.

Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

Дело против Порошенко возбуждено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса Генерального прокурора.