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Бизнесмен: Правительство Беларуси знает только один способ — отнять у населения

  • 8.04.2020, 18:31
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Бизнесмен: Правительство Беларуси знает только один способ — отнять у населения
иллюстрационное Фото

Александр Малашко – о том, почему власти не спасают частный бизнес.

Власти многих стран оказывают помощь бизнесу в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пишет «Солидарность». В Беларуси же нет никакой поддержки бизнеса.

— Наше правительство знает только один способ — отнять у населения. У кого еще не все отняли, надо отнять, — поделился своим мнением в программе Примус бизнесмен, директор группы компаний «Просто» Александр Малашко.

Он убежден: власти могли бы хотя бы не мешать, если у них нет ресурсов помочь в сложной ситуации.

— У нас же пытающемуся выбраться на берег бизнесу вешают камень на шею и гири на ноги.


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