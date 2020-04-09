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Коронавирус в Минске: ночью «скорые» массово забирали людей из разных районов

  • 9.04.2020, 11:58
  • 3,771
Коронавирус в Минске: ночью «скорые» массово забирали людей из разных районов

Информация за последние 12 часов.

За последние 12 часов телеграмм-каналу «Баста» поступило более 20 сообщений из Минска.

«Скорые» массово забирали людей вчера вечером и сегодня ночью.

Сообщения об этом поступали с улиц Жуковского, Казинца (Октябрьский район), Академика Высоцкого, Кирилла Туровского (Первомайский район), Наполеона Орды, Есенина (Московский район), Сухаревской, Неманской, Кунцевщина, Академика Федорова, Лобанка (Фрунзенский район).

Канала также опубликовал видео о том, как людей в Минске забирают с подозрением на коронавирус. Видео были получены вчера вечером и сегодня ночью.

География видео со «скорой» такая:

1. Улица Есенина (Московский район)

2. Улица Неманская (Фрунзенский район)

3. Микрорайон Брилевичи (Московский район)


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