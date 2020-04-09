Ученые экспериментально доказали гипотезу Эйнштейна 15 9.04.2020, 12:24

5,063

Для этого понадобились часы и небоскреб.

Японские ученые экспериментально доказали одну из гипотез Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает korrespondent.net.

Великий ученый считал, что отдаляясь от поверхности земли течение времени ускоряется. На течение якобы времени влияет гравитация.

Ученые из Токийского университета Хидэтоси Катори провели эксперимент с оптическими атомными часами. Этот механизм настолько точен, что его используют для калибровки колебания квантовых частиц. Эти часы отстанут не секунду только за 30 миллиардов лет.

Специалисты синхронизировали два аппарата и разместили их на первом этаже небоскреба Tokyo Sky Tree и на его смотровой площадке, на высоте 450 метров.

Оказалось, что за сутки часы с площадки шли быстрее примерно на 4,3 наносекунды. По расчетам, за год эта разница составит около 1,6 микросекунды. Ученые считают, что результаты эксперимента доказывают тот факт, что гравитация замедляет время.