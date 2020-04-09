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В офисном здании в центре Москвы произошел взрыв

  • 9.04.2020, 15:00
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В офисном здании в центре Москвы произошел взрыв
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напротив бизнес-центра находится посольство Словакии в РФ.

В здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в центре Москвы днем 9 апреля произошел взрыв. По словам источников, это случилось на 8-м этаже здания: напротив бизнес-центра находится посольство Словакии в РФ, сообщает currenttime.tv.

Причины взрыва пока неизвестны. Источник ТАСС в органах МЧС сообщил, что он произошел в бойлерной. По данным очевидцев, на месте вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили.


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