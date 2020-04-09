В офисном здании в центре Москвы произошел взрыв
- 9.04.2020, 15:00
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Напротив бизнес-центра находится посольство Словакии в РФ.
В здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в центре Москвы днем 9 апреля произошел взрыв. По словам источников, это случилось на 8-м этаже здания: напротив бизнес-центра находится посольство Словакии в РФ, сообщает currenttime.tv.
Причины взрыва пока неизвестны. Источник ТАСС в органах МЧС сообщил, что он произошел в бойлерной. По данным очевидцев, на месте вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили.
В Москве прогремел взрыв в одном из бизнес-центров в районе «Маяковской». Очевидцы сообщают о задымлении, но в МЧС говорят, что пожара пока не видят pic.twitter.com/VeLy0HkfKP— Лента.ру (@lentaruofficial) April 9, 2020