Начало жизни динозавров удалось реконструировать в 3D 9.04.2020, 15:27

Стало известно в подробностях, как появлялись на свет маленькие ящеры.

Международной команде палеонтологов, работавшей при южноафриканском Университете Витвотерсрэнда, удалось детально реконструировать в 3D черепа нескольких древнейших эмбрионов месопондилов — динозавров, обитавших на территории современной Южной Африки 200 миллионов лет назад, пишет popmech.ru.

Реконструкция проводилась с помощью электронного синхротрона, расположенного во французском Гренобле. Обычные методы для этого не подходили из-за крайней хрупкости и малого размера эмбрионов.

В результате выяснилось, что эмбрионы древних рептилий развивались так же, как эмбрионы их современных родственников — крокодилов, кур, черепах и ящериц.

«Поразительно, что за 250 миллионов лет эволюции рептилий, процесс развития черепов их эмбрионов остался практически без изменений», — говорит один из участников исследовательской группы профессор Иона Шуаньер.

Это открытие, в свою очередь, позволило установить возраст эмбрионов динозавров. Ранее считалось, что они погибли прямо перед тем как вылупиться из яиц. Но когда ученые сравнили их черепа с черепами эмбрионов современных рептилий, стало ясно, что древние зародыши находились на уровне примерно 60% своего развития.

А кроме того ученые узнали, что эмбрионы месопондилов имели два набора зубов. Первые зубы выпадали еще до вылупления из яйца — так же, как у современных крокодилов или гекконов. Вторые зубы были сходны с зубами взрослых особей, и с ними детеныши динозавров появлялись на свет.