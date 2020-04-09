В мире началось наибольшее экономическое падение со времен Великой депрессии 9 9.04.2020, 19:14

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На противодействие экономическому кризису правительства стран мира направили уже около 8 трлн долларов.

Накануне весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, глава МВФ заявила, что экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса COVID-19, станет крупнейшей со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов, сообщает Hromadske.ua.

"Уже понятно, что мировой экономический рост в 2020 году будет отрицательным, и это вы увидите в экономическом обзоре МВФ, который выйдет на следующей неделе. На самом деле, мы видим наибольшее экономическое падение со времен Великой депрессии", - сообщила Георгиева.

По ее словам, в настоящее время МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.

Больше всего новый кризис ударил по странам, которые развиваются. По расчетам МВФ, из этих стран вывели около 100 млрд долларов иностранных инвестиций - это в три раза больше, чем за аналогичный период во время экономического кризиса 2008-2009 годов.

Тем временем, ВТО прогнозирует спад мировой торговли до 32%. Широкий диапазон прогнозов снижения в ВТО объясняют беспрецедентностью эпидемиологического кризиса, а также неопределенностью в отношении его экономических последствий.