Владелец полоцкого ТЦ «Стрелец» — чиновникам: Вы ничего не делаете 9 9.04.2020, 22:42

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Фото: wikimapia.org

Предприниматель резко ответил Полоцкому райисполкому и выставил ряд требований.

Руководство Полоцкого райисполкома обратилось к директору торгового дома "Стрелец", известному в районе предпринимателю Владимиру Захарову. Ему принадлежит большая часть торговых площадей в Полоцке и Новополоцке, передает euroradio.fm.

Чиновники предложили Захарову снизить арендную плату в условиях распространения коронавируса.

В своем ответе, который бизнесмен разместил в социальных сетях, Захаров пообещал снизить арендную плату после того, как чиновники выполнят ряд требований:

1. уменьшат коэффициент уплаты налога на недвижимость и установят уменьшенные суммы для оплаты за землю. И дадут возможность заплатить за это в конце года, а не сейчас;

2. примут решение о временной отмене отчислений на капремонт жилых домов;

3. рекомендуют банкам (а лучше обяжут) объявить кредитные каникулы — отсрочку платежей по кредитам и процентам, а также полностью отменят процентные ставки на апрель-июнь;

4. отменят за апрель-июнь уплату субъектами единого налога и налога с оборота — 5% от выручки;

5. разрешат субъектам хозяйствования оплачивать электроэнергию не по предоплате, а по потреблению.

"Когда из этого вы что-то сделаете, тогда мы легко сможем уменьшить арендаторам их обязательства перед нами. В существующих условиях вашего бездействия это невозможно. Не потому что мы этого не хотим, а потому что вы ничего не делаете", — написал Захаров.