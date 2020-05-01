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Чемпионка мира по толканию ядра: Вместо покатушек ржавого железа отдайте деньги ветеранам

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  • 1.05.2020, 16:42
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Чемпионка мира по толканию ядра: Вместо покатушек ржавого железа отдайте деньги ветеранам
Надежда Остапчук

Надежда Остапчук против парада во время пандемии коронавируса.

Перенос или отмена парада в День Победы во время пандемии коронавируса совсем не обидит ветеранов. Такое мнение в интервью спортивному сайту Tribuna.com высказала толкательница ядра, чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук.

Она считает, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезная. "Никому не хочется потерять своих родных и близких. В такой ситуации надо беречь в первую очередь людей", — говорит Остапчук.

Сама спортсменка старается как можно больше оставаться дома и гулять в то время, когда на улице наименьшее количество людей. Также она старается избегать общественных мест.

Остапчук считает, что продолжать чемпионат по футболу в сегодняшних условиях — глупость. И, по ее мнению, военный парад в День Победы просто продлит пик заболеваемости.

"В данной ситуации ветеранов бы не обидели, если бы парад перенесли либо отменили вовсе. По моему мнению, деньги, потраченные на покатушки ржавого железа, лучше бы потратили на ветеранов. Сделали бы какие-то выплаты. Тем более сколько им осталось жить. Раздайте деньги тем, кому они важнее и нужнее, чем эти бесполезные катания танков и летания самолетов", — говорит спортсменка.


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