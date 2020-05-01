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Фотофакт: Какие пикапы могут купить белорусы по доступной цене

  • 1.05.2020, 21:22
Фотофакт: Какие пикапы могут купить белорусы по доступной цене
иллюстрационное Фото

Владельцы говорят, что обслуживание авто обойдется не дороже «жигулей».

На пикапе можно полноценно и потрудиться, и на природу уехать, чтобы культурно отдохнуть. Правда, дешевыми эти машины не назовешь, пишет abw.by. Установим планку на 9000$ - на что можно рассчитывать с таким бюджетом?

Начнем с "китайца" Great Wall Wingle. Эта машина вписывается в наш бюджет с двукратным запасом, но будущему владельцу нужно готовиться к работам по кузову. Зато есть кондиционер и кожаный салон. Полноприводный автомобиль 2008 года с дизелем 2.8 оценен в 4350$, но есть торг. Как выяснилось, машину продают из-за покупки другого пикапа, но уже японского.

фото с сайта: abw.by

"Причина продажи - покупка Toyota Hilux, - пишет продавец. - По ходовой и двигателю проблем нет, все что можно - менялось, что подтверждается заказ-нарядами и чеками. Смешные цены на запчасти - обслуживание не дороже "жигулей". Расход в загородном цикле - менее 7,5 л, город - не более 10 л. Основные нюансы - по кузову".

Строго за 5000$ и без торга продают этот Nissan Navara c 2,5-литровым дизелем, но и тут покупателю придется приложить руки - нужно обработать днище и раму. Оснащение в стиле "что еще нужно такой машине", тем более 2003 года выпуска: обогрев сидений, электростеклоподъемники, климат-контроль, передние подушки безопасности и велюровый салон.

фото с сайта: abw.by

"Служил верой и правдой, но в семью нужна машина побольше, - объясняет причину продажи хозяин пикапа. - Есть второй комплект резины на дисках, но резина старая, на сезон".

Для тех, кто считает, что пикап должен быть исключительно американским, - такой Dodge Dakota 2003 г.в. с мотором 3.7 и "автоматом". Пробег у пикапа подобрался к 250.000 км.

фото с сайта: abw.by

Из допоснащения - круиз-контроль, штатная сигнализация, кондиционер и электростеклоподъемники. Продавец оценил машину в 5100$, торга нет.

Продолжаем американскую тему брендом GMC - модель Canyon 2005 года c 2,8-литровым двигателем в нашей базе предлагают за 6900$. Есть кондиционер, круиз-контроль и электростеклоподъемники - стандартный набор, в общем.

фото с сайта: abw.by

"Настоящий американский пикап! Надежный двигатель и "автомат", неубиваемая подвеска (сзади балка + рессоры, спереди торсион), подключаемый полный привод, - рассказывает продавец. - Полностью обслужен: новые ступицы, подшипники, крестовины кардана, масла в коробке, "раздатке" и мостах поменяны 10.000 км назад. Некритичные для 15-летнего автомобиля нюансы, кузов и рама без гнили (обработаны антикором)".

В качестве трудяги или заготовки под вычурный проект можно использовать этот Chevrolet C/K IV. Самая старая машина в данной подборке (1996 г.в.) обращает внимание связкой силовых агрегатов - мотор аж 5.7 и "механика"!

фото с сайта: abw.by

"Новая резина, радиатор. Поменяны жидкости, фильтры", - уточняет хозяин пикапа. Автомобиль продают за 7800$.

В верхней части нашего бюджета сразу три "японца". Самый дешевый из них - Mazda BT-50, аналог Ford Ranger. За машину 2007 года хотят получить 8900, при этом владелец готов торговаться и рассмотрит обмен.

фото с сайта: abw.by

Что по оснащению, не уточняется. Известно только, что в полноприводном автомобиле установлен 2,5-литровый дизель и механическая коробка передач.

"Машина без проблем, все работает, целая, хорошая резина АТ", - уверяет продавец этого Mitsubishi L200 2006 г.в. Пикап дизельный, с мотором 2.5 и "механикой".

фото с сайта: abw.by

За автомобиль хотят выручить 9000$, но и оснащение у пикапа не самое бедное: громкая связь, центральный замок, сиденья с электрорегулировками, климат-контроль, обогрев сидений и зеркал, кожаный салон и розетка на 12V.

Завершает подборку Nissan Navara. Пикап 2008 года тоже оценен в 9000$, в нем также дизельный мотор 2.5 и "механика". Есть в том числе датчики дождя и света, салон тканевый.

фото с сайта: abw.by

По словам нынешнего владельца, машина была куплена в Польше и в одних руках с 2013 года. "Оригинальный пробег (240.000 км. - Прим. редакции), не бит, не крашен. Двигатель не потребляет масло (гарантирую), все стекла "родные", - поясняет продавец.


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