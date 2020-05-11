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Видеофакт: Как выглядит иранский корабль после «огня по своим»

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  • 11.05.2020, 16:32
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Видеофакт: Как выглядит иранский корабль после «огня по своим»
Фото: AP / Iranian Army

Эсминец военно-морских сил Ирана во время маневров по ошибке обстрелял другой военный корабль.

Последствия обстрела военного корабля иранской армии своими ракетами показали на видео. Кадры публикует телерадиокомпания IRIB в своем Twitter-аккаунте, пишет lenta.ru.

На ролике продолжительностью семь секунд виден искореженный корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым.

Инцидент произошел во время учений в Персидском заливе. Эсминец военно-морских сил Ирана во время маневров по ошибке обстрелял другой военный корабль. Как отмечал журналист Тагвей Бабак, эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту находились 30 человек.


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