Видеофакт: Как выглядит иранский корабль после «огня по своим»7
- 11.05.2020, 16:32
- 3,118
Эсминец военно-морских сил Ирана во время маневров по ошибке обстрелял другой военный корабль.
Последствия обстрела военного корабля иранской армии своими ракетами показали на видео. Кадры публикует телерадиокомпания IRIB в своем Twitter-аккаунте, пишет lenta.ru.
اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw— خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020
На ролике продолжительностью семь секунд виден искореженный корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым.
Инцидент произошел во время учений в Персидском заливе. Эсминец военно-морских сил Ирана во время маневров по ошибке обстрелял другой военный корабль. Как отмечал журналист Тагвей Бабак, эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту находились 30 человек.