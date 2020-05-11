Иранские военные по ошибке атаковали свой корабль 4 11.05.2020, 9:08

1,701

Фото: Babak Taghvaee/Twitter

Погибло около 40 военных.

Во время учений в Оманском заливе иранские военные по ошибке открыли огонь по одному из своих кораблей. Об этом в своем Twitter сообщило иранское агентство ААА.

"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.

По данным телеканала Al Jazeera, военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском море, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.

Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.

Al Jazeera отмечает, что в результате инцидента есть раненые, они госпитализированы.