Иранские военные по ошибке атаковали свой корабль

Иранские военные по ошибке атаковали свой корабль4
- 11.05.2020, 9:08
- 1,701
Погибло около 40 военных.
Во время учений в Оманском заливе иранские военные по ошибке открыли огонь по одному из своих кораблей. Об этом в своем Twitter сообщило иранское агентство ААА.
"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
По данным телеканала Al Jazeera, военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском море, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.
Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.
Al Jazeera отмечает, что в результате инцидента есть раненые, они госпитализированы.