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Иранские военные по ошибке атаковали свой корабль

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  • 11.05.2020, 9:08
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Иранские военные по ошибке атаковали свой корабль
Фото: Babak Taghvaee/Twitter

Погибло около 40 военных.

Во время учений в Оманском заливе иранские военные по ошибке открыли огонь по одному из своих кораблей. Об этом в своем Twitter сообщило иранское агентство ААА.

"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек. 

По данным телеканала Al Jazeera, военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском море, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.

Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул. 

Al Jazeera отмечает, что в результате инцидента есть раненые, они госпитализированы.


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