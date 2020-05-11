Хорватский футболист «Шахтера»: У некоторых одноклубников поднялась температура, но их никто не лечил 4 11.05.2020, 19:51

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фото: fcshakhter.by

Врачи сказали, что это был вирус.

Хорватский полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич рассказал о чемпионате Беларуси во время пандемии коронавируса, передает «Трибуна».

– Никаких особых мер не принимается ни по дороге на матч, ни в гостинице, где мы останавливаемся. Раздевалки убираются обычным способом. Партнеры по команде говорят, что на трибунах меньше людей, чем обычно. Некоторые, очевидно, боятся заболеть и остаются дома.

В начале был какой-то страх. Смотрел новости по всему миру и видел панику, карантин и т.д.. Задавался вопросом: как такое возможно, что Беларусь единственная в Европе ведет себя так, как будто ничего не происходит. Однако после двух-трех сыгранных игр, мы все перестали думать об этом. Играем без страха, как будто ничего не происходит.

- Делают ли тесты футболистам?

– Никто не проверял меня и моих товарищей по команде. Приходим, играем и едем домой, как и всегда. У некоторых партнеров по команде в какой-то момент поднялась температура, но их никто не лечил. Врачи сказали, что это был вирус...

Я знаю, что все это звучит необычно с хорватской точки зрения и даже с точки зрения всего мира, но здесь коронавирус рассматривается как грипп. Честно говоря, и я сейчас уже так думаю, – сказал Вукманич.