Момо Янсане: Несколько человек в «Ислочи» заболели COVID-19
- 15.05.2020, 12:04
Гвинейский нападающий потребовал ввести карантин.
Нападающий «Ислочи» Момо Янсане в твиттере заявил о случаях заражения коронавирусом в клубе, передает «Трибуна» .
«Сообщаю вам, что несколько человек из нашего клуба заболели COVID-19. Желаю им крепкого здоровья. Хочу санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде, чем продолжать. Да поможет нам Бог», – написал Янсане.
Напомним, вчера руководство «Ислочи», главный тренер Виталий Жуковский и нападающий Александр Макась отказались от комментариев по поводу выявленных в клубе случаев коронавируса. Ранее появилась информация, что у защитника Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.