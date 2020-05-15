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Момо Янсане: Несколько человек в «Ислочи» заболели COVID-19

  • 15.05.2020, 12:04
Момо Янсане: Несколько человек в «Ислочи» заболели COVID-19

Гвинейский нападающий потребовал ввести карантин.

Нападающий «Ислочи» Момо Янсане в твиттере заявил о случаях заражения коронавирусом в клубе, передает «Трибуна» .

«Сообщаю вам, что несколько человек из нашего клуба заболели COVID-19. Желаю им крепкого здоровья. Хочу санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде, чем продолжать. Да поможет нам Бог», – написал Янсане.

Напомним, вчера руководство «Ислочи», главный тренер Виталий Жуковский и нападающий Александр Макась отказались от комментариев по поводу выявленных в клубе случаев коронавируса. Ранее появилась информация, что у защитника Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.


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