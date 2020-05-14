Два футболиста «Ислочи» заразились коронавирусом 2 14.05.2020, 19:08

иллюстрационное Фото с сайта fcgorodeya.by

Заболевшие есть и в «Энергетике-БГУ».

13 мая в «Ислочи» выявлены два случая заражения футболистов коронавирусом, сообщает «Трибуна» со ссылкой на Metaratings.by.

Анализ одного из них уже подтвердил наличие заболевания, по другому пока есть подозрения. Из-за этого случая команда самоизолировалась на десять дней, что не повлияло на продолжение чемпионата.

Напомним, что «Ислочь» 17 мая должна сыграть в гостях с минским «Динамо».

Также по информации издания, заболевшие есть и в «Энергетике-БГУ». Это один белорусский футболист и один легионер. Однако им не делают тест на определение болезни, чтобы команду не сняли с первенства. Футболисты получают индивидуальное лечение.