Литовский профессор: Коронавирус очень коварный, он может поразить любой орган 2 15.05.2020, 18:59

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иллюстрационное Фото: Getty Images

Иммунитет к болезни не приобретается и после выздоровления.

Литовский профессор Саулюс Чаплинскас delfi.lt, что появляется все больше научных данных о том, что иммунитет к болезни не приобретается и после выздоровления. Он рассказал также, безопасно ли летом купаться в водоемах и отреагировал на заявления о сезонности болезни.

Профессор сказал, что решение о принудительном ношении масок в Литве нужно было, чтобы приучить людей к их ношению в случае необходимости.

"Маску надо носить рядом с людьми, когда вы приближаетесь к ним, а особенно – в закрытом помещении", – сказал Чаплинскас. - Самый близкий нам человек может болеть коронавирусом и не знать об этом".

А маски, по словам профессора, очень важны для безопасности пенсионеров, именно поэтому подчеркивают, что люди с сопутствующими заболеваниями могут легко заразиться коронавирусом.

"Я могу привести пример, мой сокурсник, который работает в Нью-Йорке, в эпицентре коронавируса, даже дома всегда носит маску и минимально общается с женой и детьми, спит в другой спальне, он понимает, что работает в очаге коронавируса и неважно, что для детей эта болезнь представляет меньше опасности, но тут опять же появляются новые данные, сообщают и о смерти детей. В Нью-Йорке, по моим данным, от коронавируса скончались трое детей. А что касается о защите пенсионеров, людей с сопутствующими заболеваниями, то им заболеть этим вирусом можно легко", – сказал он.

"Надо понимать, что пока нет вакцины, пока всех не привьют, опасность останется. По научным данным на сегодняшний день, нет никакой гарантии приобретения стойкого иммунитета после того как человек переболел коронавирусом, особенно если болезнь прошла в легкой форме. Пока тут нет ясности. Поэтому опасность остается.

Нет иного пути – только проявление бдительности, тестирование. Если мы увидим, что человек заболел, надо как можно скорее проверять все его контакты, может даже, всю школу. Но мы должны идти к тому, что если сломан палец, мы должны выяснить, какой, и наложить гипс на тот, на какой надо, а не на все тело. Так и с государством – уже сейчас ясно, что ситуация в некоторых местах, в коллективах, может быстро измениться. Нужно проводить дифференциацию", – сказал Чаплинскас.

Все еще есть несколько сценариев распространения вируса, но его распространение обуславливает масса неизвестных.

"Возможны несколько сценариев. С одной стороны, хочется сказать, что человек мог бы получить иммунитет на сезон, год-два, но сейчас, кажется, что может быть как с ветрянкой, вирус может остаться в организме и проявить активность, а может быть как с гепатитом B, у кого-то постепенно появятся серьезные нарушения.

А может быть как с гриппом, например, он будет активизироваться в холодное время года. Может, в таком случае, даже если появится вакцина, придется прививаться ежегодно. Пока очень много неизвестных. Ясно одно, вирус очень коварный. Болезнь практически может копировать любое другое заболевание, может поразить любой орган", – сказал Чаплинскас.

Раньше предполагали, что коронавирус пойдет на спад с началом теплого сезона, сейчас предполагают, что его распространение останавливает влажность.

"Во-первых, я никогда не говорил, что с потеплением вирус отступит. Однако есть вероятность, что сезонность будет влиять, может, будет меньше случаев, но что касается влажности – этого я пока не знаю", – сказал он.

На вопрос, безопасно ли купание в водоемах летом, Чаплинскас ответил, что нет данных, что этот вирус может передаваться через воду.

"Такого не слышал, чтобы этот вирус через воду передавался. Разве что кто-то наплюет в воду, а вам эта вода попадет в рот. Подобные теории заговора могут быть, но вирус передается воздушно-капельным путем и во время контакта", – сказал он.