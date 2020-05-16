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Трамп объявил о разработке в США супер-ракеты

  • 16.05.2020, 8:09
Трамп объявил о разработке в США супер-ракеты

Она будет в три раза быстрее российских и китайских аналогов.

Соединенные Штаты Америки разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая станет самой быстрой в мире и будет летать со скоростью, втрое превышающей скорость ракет других держав, таких как Россия и Китай. Об этом заявил в Вашингтоне президент страны Дональд Трамп на презентации флага космических сил США. Снаряд, который, по словам Трампа, вскоре поступит на вооружение американской армии, он назвал "супер-пупер-ракетой" ("super dupermissile"), сообщает dw.com.

Он отметил, что Россия и Китай работают над ракетами, которые в пять или шесть раз быстрее существующих. "У нас же - в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти втрое быстрее российской и китайской", - заверил американский президент.

Численность космических войск США - 16 тысяч человек

Конгресс США одобрил создание космических сил 17 декабря 2019 года. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. Их общая численность, по данным Пентагона, составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд. В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защита от агрессии и проведение операций в космосе.

Российский "Авангард" - в 20 раз выше скорости звука?

В конце декабря 2019 года российские вооруженные силы приняли на вооружение новую гиперзвуковую ракету типа "Авангард", которая, по утверждениям Москвы, летает со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. В силу этого обстоятельства, заявил президент России Владимир Путин, "Авангард" неуязвим для ПВО.


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