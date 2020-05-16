Коронавирус поразил сразу троих человек из одной семьи в Минске
- 16.05.2020, 14:09
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Госпитализировали только одного.
У троих человек из одной семьи в Минске подтвердили диагноз Covid-19, сообщает телеграм-канал "Баста!"
Госпитализировали только одного. Остальные двое живут в одной квартире с пока еще здоровыми родственниками.
"Минск, Руссиянова 21/1. Семья из шести человек - мать, отец, взрослые сын и дочь, зять и малолетний внук. Повторные тесты подтвердились у троих. Мать, с ковидом лежит в тяжелом состоянии в больнице. Остальные пятеро - дома. Уже не изолируют не только контакты первого уровня, но и носителей вируса. Никакой санобработки квартиры и подъезда не делалось", - сообщает читатель канала из Минска.
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