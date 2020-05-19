Во сколько обошлась Беларуси нефть из «альтернативных источников»? 19.05.2020, 12:05

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ФОТО: ТАСС/НАТАЛИЯ ФЕДОСЕНКО

Экспорт белорусских нефтепродуктов обрушился на 63,3%.

В январе — марте Беларусь импортировала 1,9 млн тонн нефти, об этом свидетельствуют данные официальной статистики. Портал tut.by разбирался, откуда и почем в Беларусь поступало сырье.

Поставки нефти из России упали на 65,4%, до 1,557 млн тонн на фоне спора о ценообразовании. За этот объем Беларусь заплатила 417,7 млн долларов.

Еще 80,86 тыс. тонн было импортировано из Казахстана на сумму 16,29 млн долларов. Однако о поставках из этой страны в первом квартале не сообщалось. Возможно, была применена своп-схема с Азербайджаном.

Дело в том, что в статистике отражены только 181,6 тыс. тонн азербайджанского сырья. Ранее речь шла о трех танкерах нефти примерно по 90 тыс. тонн, которые поставил Socar Trading торгового подразделения Госнефтекомпании Азербайджана. Один из них шел из Новороссийска.

Также в статистике появились 87,148 тыс. тонн нефти из Норвегии, которую «Нафтан» приобрел в январе — феврале. Однако Белстат не приводит ни общую стоимость этих объемов, ни среднюю цену импорта. Сырье в России покупалось в среднем за 268,2 долларов за тонну, в Казахстане — 201 доллар.

Согласно математическим расчетам на основе данных Белстата, в марте российская нефть приобреталась в среднем за 170 долларов за тонну, поставки из Казахстана были на уровне 200 долларов, нефть из Азербайджана могла стоить около 265 долларов.

Беларусь покупала норвежскую нефть в конце января, то есть до падения мировых котировок. Поэтому сырье могло обойтись белорусским заводам в районе 500 долларов за тонну. При этом в тот период и российская нефть стоила Беларуси примерно 350 долларов за тонну.

По данным концерна «Белнефтехим», объем переработки нефти за три месяца составил 2,76 млн тонн (минус 40,6% к соответствующему периоду прошлого года). «Белоруснефть» добыла 424 тыс. тонн нефти. Но белорусское сырье не экспортировалось, а перерабатывалось на НПЗ. В первом квартале заводы, помимо импортной и белорусской нефти, перерабатывали накопленные запасы и технологическое сырье.

Ввиду сокращения поставок нефти снизился и экспорт белорусских нефтепродуктов на 62,4%, до 1,13 млн тонн. В стоимостном выражении он сократился на 63,3%, до 527,78 млн долларов.

Поставки в Украину снизились на 30,9%, до 466,4 тыс. тонн (в деньгах — на 30,5% до 272,3 млн долларов). Экспорт в Нидерланды сократился на 46,3%, до 197,7 тыс. тонн, в Великобританию — на 74,2%, до 421 тыс. тонн.

В итоге в январе — марте 2020 года экспорт предприятий концерна «Белнефтехим» составил 921,2 млн долларов, что на 55% ниже соответствующего периода прошлого года.

— Снижение физических объемов экспорта нефтепродуктов, падение котировок на нефть марки Urals на 24% с 63,2 до 48,1 долларов за баррель, вовлечение в переработку на НПЗ запланированной на экспорт белорусской нефти и снижение котировок и экспортных цен на химическую и нефтехимическую продукцию до 30% оказали негативное влияние на показатели внешней торговли, — говорится в сообщении концерна.